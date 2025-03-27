Сергей Жуков едва не стал жертвой приворота: певец рассказал о нападении с ножом

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков раскрыл детали нападения, совершённого на него одержимой фанаткой. Артист, чей хит "18 мне уже" остается культовым спустя десятилетия, вспомнил, как девушка порезала ему ладонь ножом, пытаясь "приворожить".

Этот эпизод вошёл в документальный фильм о коллективе, подчеркнув тёмную сторону известности. Группа, собирающая стадионы с 90-х, не раз сталкивалась с экстремальным поведением поклонников.

Жуков и его коллега Алексей Потехин принимали тысячи подарков — от мягких игрушек до конфет, — но некоторые "знаки внимания" становились угрозой. Один из самых тревожных инцидентов произошёл после концерта, когда музыкантам прислали отравленные десерты.

"Мы сразу почуяли неладное и не стали пробовать", — отметил Жуков, избежав трагедии.

Артист, отец пятерых детей, признался, что до сих пор поражается крайностям фанаток — многих не останавливает даже усиленная охрана. Однако подробности самых абсурдных случаев он предпочитает не афишировать, чтобы не провоцировать новых инцидентов.

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