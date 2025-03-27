Воспитываю детей и поддерживаю Россию: блогерша Погребняк требует сатисфакции от депутата Милонова

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Блогерша Мария Погребняк, супруга экс-футболиста Павла Погребняка, объявила о намерении подать в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Поводом стал его резкий комментарий в адрес её инициативы о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере 200-250 тыс. рублей. Парламентарий назвал предложение "неадекватным", а саму Погребняк — "женой футболиста", чья деятельность сводится лишь к этому статусу.

В ответ блогерша подчеркнула, что, помимо семейной роли, она воспитывает четверых детей и поддерживает патриотические кинопроекты.

"Разве женщина, совмещающая материнство, профессию и общественную работу, заслуживает унижений?" — возмутилась Погребняк в Telegram, отметив, что её пример мог бы стать мотивацией в условиях демографического кризиса.

Юристы Погребняк готовят иск о защите чести и достоинства, а также обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Блогерша настаивает на публичных извинениях Милонова и привлечении его к ответственности за "дискредитирующие высказывания".

Ранее депутат критиковал идею выплат домохозяйкам, заявив, что подобные инициативы "подрывают основы семьи". Однако Погребняк парировала, что её предложение направлено на признание труда женщин, посвятивших себя семье.

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