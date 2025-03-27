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Кашель, который убивает медленно: симптомы, которые нельзя игнорировать

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Правда ТВ

Британский терапевт Дра Ахмед рассказал, какие симптомы при кашле должны насторожить. Его слова приводит издание HuffPost. По словам врача, повод срочно обратиться к специалисту — кашель, который длится больше трёх недель, а также сопровождается густой жёлтой мокротой или кровью.

Ещё один тревожный признак — боль в груди, одышка, хрипы и общее ухудшение самочувствия. Ахмед подчеркнул: причин затяжного кашля может быть много. Самая распространённая — воспаление после вирусной инфекции. Но возможны и другие — например, кислотный рефлюкс или стресс.

Ранее доктор посоветовал простой тест, который может указать на проблемы с лёгкими или сердцем — его можно провести дома, используя только пальцы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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