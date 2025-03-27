Кашель, который убивает медленно: симптомы, которые нельзя игнорировать

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Британский терапевт Дра Ахмед рассказал, какие симптомы при кашле должны насторожить. Его слова приводит издание HuffPost. По словам врача, повод срочно обратиться к специалисту — кашель, который длится больше трёх недель, а также сопровождается густой жёлтой мокротой или кровью.

Ещё один тревожный признак — боль в груди, одышка, хрипы и общее ухудшение самочувствия. Ахмед подчеркнул: причин затяжного кашля может быть много. Самая распространённая — воспаление после вирусной инфекции. Но возможны и другие — например, кислотный рефлюкс или стресс.

Ранее доктор посоветовал простой тест, который может указать на проблемы с лёгкими или сердцем — его можно провести дома, используя только пальцы.

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