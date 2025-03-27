Ту-214 снова не взлетел: как инженеры подвели план на миллиарды

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Казанский авиазавод имени Горбунова не сможет выполнить план по выпуску пассажирских самолётов Ту-214 в 2025 году. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Вместо обещанных десяти машин завод успел передать только два борта. Один из них был восстановлен, второй начали строить ещё до 2022 года. В этом году КАЗ планирует закончить только один новый самолёт.

Основная проблема — нехватка инженеров и поставок комплектующих. По данным источников, детали вроде датчиков поступают с большим опозданием из-за приоритета у гособоронзаказа.

Правительство уже готовит корректировку программы развития авиапрома. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что сроки поставок сдвинут. А в Минпромторге уверяют — всё идёт по плану.

Ту-214 — модернизированная версия Ту-204. Сейчас его выпускает только КАЗ. Единственный эксплуатант — авиакомпания Red Wings.

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