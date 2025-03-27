25 лет без работы: сколько нужно накопить, чтобы жить на пассивный доход

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Чтобы жить без работы, нужно накопить на 25 лет вперёд. Об этом заявил зампред экспертного совета Банка России Эльман Мехтиев в интервью "Газете.Ru".

Он пояснил: если сбережения дают хотя бы 4% в год, можно сохранить привычный уровень жизни без траты самих накоплений. Но важно начинать как можно раньше.

На старте — можно рисковать и вкладываться в акции, недвижимость, ПИФы. Чем ближе к цели — тем осторожнее: подойдут депозиты и гособлигации.

Инфляция, по словам эксперта, обесценивает и доходы, и накопления. Победить её можно только в долгосроке — минимум на горизонте 5 лет.

В кризис Мехтиев советует использовать инструменты с госгарантией: например, вклады до 1,4 млн рублей.

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