Стало известно, почему Меган Маркл настояла на переезде в США: дело не в Гарри

Решение Меган Маркл покинуть Великобританию и переехать в США было связано с её стремлением достичь статуса миллиардера.

Как сообщает источник The Sun, бывшая американская актриса мечтала о личном самолёте и роскошной жизни, полагая, что брак с принцем откроет доступ к несметным ресурсам.

Однако после свадьбы с Гарри в 2018 году герцогиня столкнулась с реалиями королевских финансов, управляемых сначала принцем Чарльзом, а с 2022 года — Уильямом.

Осознав, что контроль над бюджетом семьи остаётся в руках старшего поколения, Маркл, по словам источника, настояла на переезде.

"Когда она поняла, что Уильям и Кейт будут решать, сколько выделять Гарри, то заявила: "Нам пора убираться отсюда". Наследство принца, включая 5 млн фунтов от отца, оказалось недостаточным для её амбиций".

В США пара запустила ряд проектов: подкаст "Архетипы", документальные фильмы о поло и личной жизни, а также мультсериал. Однако большинство инициатив не принесли ожидаемого дохода.

Реалити-шоу, снятое в их калифорнийском доме, и нашумевший проект "С любовью, Меган" подверглись критике за постановочность и оторванность от реальности. По данным инсайдеров, финансовые провалы стали причиной напряжённости в отношениях пары.

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