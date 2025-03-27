Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, в продукции этих брендов обнаружен лилиаль — бутилфенилметилпропиональ. Это вещество может вызывать контактный дерматит и нарушать репродуктивную функцию.

Ещё в 2023 году Роспотребнадзор подтвердил потенциальную опасность этого компонента. Теперь Леонов просит провести проверку и оценить риски для потребителей.

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