Фальшивые соседи в домовых чатах: новая схема мошенничества набирает обороты

Мошенники придумали новую схему обмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Злоумышленники регистрируются в домовых чатах под видом соседей и предлагают забрать бесплатно ненужную технику или мебель.
Они присылают фото и видео, чтобы вызвать доверие. А перед встречей сообщают, что смогут передать вещь только через курьера. Для оформления доставки просят перейти по ссылке.
Так они крадут деньги или получают доступ к личным данным. В МВД напомнили: не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они подписаны как «соседи».
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать видеокружки — короткие видео, которые кажутся личными, чтобы обмануть жертву.
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