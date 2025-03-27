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С пробиркой в законе: с сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение

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Правда ТВ

С 1 сентября в России изменятся правила прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов.

Теперь у людей с признаками отравления наркотиками, психотропными веществами или ядами, а также у пострадавших в ДТП будут брать биологические пробы. Их будут хранить в течение недели и при необходимости исследовать.

Изменяется и список веществ, на которые будут проверять организм. Также уточнён порядок получения согласия на освидетельствование и основания, по которым можно зафиксировать отказ от процедуры.

О планах изменить порядок Минздрав сообщал ещё в феврале. Теперь изменения официально вступают в силу с осени.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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