Россия в тройке лидеров G20 по росту экономики: ВВП +4,1% второй год подряд

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России второй год растёт вдвое быстрее среднемировой. Его цитирует ТАСС. По словам главы правительства, за два года темпы роста в России почти в шесть раз выше, чем в странах Евросоюза, где наблюдается рецессия.
Мишустин напомнил, что Россия входит в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В 2024 году рост ВВП составил 4,1 процента — и это уже второй год подряд с такими показателями.
Кроме того, РФ вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики среди стран G20. А аналитики Организации экономического сотрудничества и развития улучшили прогноз на 2025 год: вместо 1,1 процента теперь ожидается рост на 1,3 процента.
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