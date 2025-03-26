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Москва держит паузу: удары по энергетике Украины приостановлены по приказу Путина

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Правда ТВ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия исполняет приказ Владимира Путина о приостановке ударов по украинской энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул: со стороны России мораторий на такие удары продолжает действовать. Он напомнил, что этот шаг — инициатива Москвы.

Днём ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ежедневно атакуют российскую энергоинфраструктуру. Ведомство добавило, что украинские военные действуют, несмотря на договоренности с США, и назвали Владимира Зеленского неуправляемым.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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