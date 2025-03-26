Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Весна не ждёт: какие цветы нужно посеять прямо сейчас, чтобы дача расцвела

0:53
Правда ТВ

До конца марта дачникам нужно успеть посеять четыре цветка: флокс Друммонда, львиный зев, астру и петунию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на биолога Марину Татаренко.

Петуния — особенно популярна. Она цветёт всё лето до заморозков, не требует сложного ухода и бывает разных видов: ампельная, махровая, бахромчатая.

Семена петунии очень мелкие и прорастают долго. Поэтому сеять её нужно в марте. Через 2-3 недели рассаду надо пикировать в отдельные горшки. А ещё через неделю прищипнуть верхушку — для пышности куста. В грунт сажают в конце мая.

Также дачникам напомнили: мусор сжигать можно только по правилам. Огонь должен быть в безопасном месте, рядом — вода и средства для тушения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.