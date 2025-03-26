Весна не ждёт: какие цветы нужно посеять прямо сейчас, чтобы дача расцвела

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

До конца марта дачникам нужно успеть посеять четыре цветка: флокс Друммонда, львиный зев, астру и петунию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на биолога Марину Татаренко.

Петуния — особенно популярна. Она цветёт всё лето до заморозков, не требует сложного ухода и бывает разных видов: ампельная, махровая, бахромчатая.

Семена петунии очень мелкие и прорастают долго. Поэтому сеять её нужно в марте. Через 2-3 недели рассаду надо пикировать в отдельные горшки. А ещё через неделю прищипнуть верхушку — для пышности куста. В грунт сажают в конце мая.

Также дачникам напомнили: мусор сжигать можно только по правилам. Огонь должен быть в безопасном месте, рядом — вода и средства для тушения.

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