Минус один из двух: редчайшую британскую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области российские военные уничтожили редкую бронемашину ВСУ. Об этом сообщают Telegram-каналы. Речь идет о CRARRV — британской бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

ВСУ получили всего две такие машины в 2023 году. Теперь одна из них выведена из строя. CRARRV может ремонтировать танки Challenger прямо в полевых условиях. Она оснащена краном, лебедками, пулемётом и дымовыми гранатомётами.

Точную дату и место удара пока не раскрывают. Известно лишь, что техника была уничтожена в Суджанском районе. Для Украины потеря этой машины — серьёзный удар, ведь даже у Великобритании таких машин немного.

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