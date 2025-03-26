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Минус один из двух: редчайшую британскую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области

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Правда ТВ

В Курской области российские военные уничтожили редкую бронемашину ВСУ. Об этом сообщают Telegram-каналы. Речь идет о CRARRV — британской бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

ВСУ получили всего две такие машины в 2023 году. Теперь одна из них выведена из строя. CRARRV может ремонтировать танки Challenger прямо в полевых условиях. Она оснащена краном, лебедками, пулемётом и дымовыми гранатомётами.

Точную дату и место удара пока не раскрывают. Известно лишь, что техника была уничтожена в Суджанском районе. Для Украины потеря этой машины — серьёзный удар, ведь даже у Великобритании таких машин немного.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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