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Уехал — не возвращайся: Михалков выступил против возвращения эмигрантов с репутацией

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Правда ТВ

Режиссёр Никита Михалков предложил не пускать обратно артистов, которые уехали из России и критиковали страну. Об этом он сказал в интервью "Известиям".

По его мнению, возвращаться после того, как всё "устаканится", — это недостойно. При этом Михалков не считает нужным лишать таких людей государственных наград. По его словам, для них они и так ничего не значат.

Ранее с похожей позицией выступил музыкант Вадим Самойлов. Он считает, что артисты, уехавшие после начала спецоперации, должны публично извиниться, если хотят вернуться. И сделать это — искренне.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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