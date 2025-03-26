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Ипотека тает с каждым ребёнком: для россиян готовят новую программу помощи

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Правда ТВ

Партия "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о поддержке семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Сергея Миронова, семьи смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки.

Предлагается выплачивать 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 — за второго и 700 — за третьего. Деньги пойдут на погашение основного долга по ипотеке. Если долг меньше выплаты, остаток используют для погашения процентов.

Право на такую помощь получат семьи, где дети родились после 1 января 2024 года. Программа будет действовать до 2030 года и охватит один ипотечный кредит.

Миронов уверен, что инициатива поможет улучшить демографию. По оценке партии, рождаемость может вырасти на 600 тысяч детей в год.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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