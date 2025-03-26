Сладкий враг и токсичная еда: что действительно бесит ваш кишечник

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала продукты и привычки, которые вредят кишечнику. В своём Telegram-канале она рассказала, что сахар и выпечка создают в организме "ржавчину" — слой, мешающий полезным бактериям.

Врач отметила, что переварить такие продукты сложно. В результате страдает микрофлора, а человек — от усталости и проблем с пищеварением.

Опасность таится и в напитках — кофе, чай и даже молоке. Они содержат танин, который раздражает стенки кишечника и тормозит его работу.

Даже полезная на первый взгляд еда — смузи и крем-супы — может вызывать проблемы. По словам Лебедевой, кишечник плохо реагирует на такую пищу.

К списку вредных факторов она добавила неспелые фрукты, стрессы и слишком долгий сон. Всё это может привести к вздутию, спазмам, запорам или наоборот — расстройству.

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