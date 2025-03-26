РИА Новости сообщает: командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что бойцы ВСУ оставляют тела иностранных наёмников без голов и кистей рук. По его словам, это делается специально, чтобы невозможно было опознать погибших — ни по отпечаткам, ни по лицу.
Такое происходило в Курской области и на других участках фронта. Алаудинов уточнил: иногда тела не удаётся эвакуировать, и украинские бойцы просто забирают документы, а тела обезображивают.
Ранее Следственный комитет сообщал о похожих случаях в ЛНР. Там также находили тела наёмников без опознавательных признаков. Сейчас, по данным Минобороны, такие бойцы заходят на позиции без документов.
МИД России готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области.
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