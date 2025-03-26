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Алкоголь вместо снотворного: ошибка, за которую расплачивается организм

Правда ТВ

Бокал вина перед сном — не такая уж хорошая идея. Об этом пишут на сайте pravda.ru. Несмотря на ощущение расслабленности, алкоголь на самом деле ухудшает качество сна.

Спиртное нарушает фазы сна. Оно мешает организму погрузиться в глубокую и быструю фазы. Человек часто просыпается ночью и утром чувствует себя разбитым.

Алкоголь расслабляет мышцы горла, из-за чего может возникнуть апноэ — кратковременная остановка дыхания. Это особенно опасно для сердца.

Кроме того, спиртное перед сном повышает тревожность, мешает обмену веществ и добавляет лишние калории. Специалисты советуют наладить режим, убрать гаджеты перед сном и попробовать дыхательные упражнения. А если бессонница не уходит — обратиться к врачу.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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