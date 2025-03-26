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Отдых с температурой: туристов в Таиланде атакует детская болезнь

1:33
Правда ТВ

В Таиланде — вспышка скарлатины среди российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Заболели и взрослые, и дети. Симптомы одинаковые: высокая температура, сыпь, боль в горле и кашель.

За последние недели случаи зафиксировали в Паттайе, на Пхукете и других популярных курортах. По информации SHOT, заболевших уже десятки. Все принимают антибиотики.

Другие отдыхающие боятся покидать отели. Многие отменили экскурсии и решили не выходить в город, чтобы не заразиться. Паника растёт — туристы обсуждают болезнь в чатах и пересылают друг другу фотографии сыпи.

Скарлатина — бактериальная инфекция, которую часто переносят дети. Но в этот раз в зоне риска оказались и взрослые. Врачи напоминают: при первых симптомах нужно обратиться за помощью и не заниматься самолечением.

С начала 2025 года в Таиланде зарегистрировано 455 случаев. Обычно за год бывает около 600. В марте массовая вспышка уже произошла в одной из школ Бангкока. Сейчас болезнь добралась до пляжей.

Местные власти пока не вводят карантин, но туристов просят быть осторожнее. Носить маски, мыть руки и избегать скоплений людей. Тем временем часть путешественников меняет билеты и досрочно уезжает с курортов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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