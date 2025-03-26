Скорость против шагов: почему самокаты превращают улицы в полосу препятствий

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С началом тёплого сезона на улицы вернулись самокаты. И вместе с ними — недовольство пешеходов и водителей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

По правилам, электросамокатчики не должны ездить по тротуару быстрее 25 км/ч. Но на практике — кто это контролирует? Реального механизма нет, а значит, ограничение существует только на бумаге.

Многие водители самокатов не знают ПДД и без страха мчатся по проезжей части или лавируют среди прохожих. Причём на скорости, которой достаточно, чтобы спровоцировать серьёзное столкновение.

Пешеходы — не машины. Они могут резко остановиться, свернуть в сторону или просто изменить шаг. А самокатчик часто просто не успевает среагировать.

Ещё одна проблема — поведение после поездки. Самокаты бросают где попало: у входов, на поворотах, посреди тротуара. В итоге — хаос, раздражение и недовольство всех вокруг.

ГАИ напоминает: в пешеходной зоне приоритет всегда за пешеходами. Остальным — ехать медленно, аккуратно и с уважением к другим.

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