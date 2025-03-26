Русский магазин на каждом углу: Китай скупает товары из РФ как горячие пирожки

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские компании начали массово открывать магазины в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, товары из России пользуются устойчивым спросом у китайских потребителей.

На фоне этого интереса Москва начала масштабное расширение — всё больше брендов из России выходят на китайский рынок. По словам научного сотрудника Манчестерского университета Тао Вана, китайцы тепло относятся к России, а интерес к российским товарам продолжает расти.

В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг рекордной отметки — 245 миллиардов долларов. При этом российский экспорт в КНР составил 129 миллиардов.

Наибольший рост зафиксирован в поставках медного концентрата, природного газа и ядерного топлива. Но теперь к этому добавляется и розничная торговля — с полками, заполненными товарами из России.

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