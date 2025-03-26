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Ядерное прошлое без права собственности: Украина снова в центре спора

Правда ТВ

Представитель Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл прокомментировал ситуацию вокруг ядерного оружия, от которого Украина отказалась после распада СССР. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, ядерный арсенал, размещённый на территории Украины в 1990-е годы, изначально принадлежал России. Гренелл подчеркнул: это был российский арсенал, а не украинский. "Это были остатки. Оружие принадлежало России", — заявил он.

Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина согласилась на передачу боеголовок России и отказ от ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности от РФ, США и Великобритании.

Ранее Владимир Зеленский назвал решение о передаче ядерного оружия "тупым" и заявил, что Киев не должен был так поступать — ни в отношении Украины, ни в отношении Европы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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