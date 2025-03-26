Автосалоны сбрасывают китайцев за бесценок: скидки доходят до миллиона

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На рынке автомобилей — ажиотаж. Как пишет "Коммерсантъ", с начала года дилеры и импортеры начали массово скидывать цены на китайские машины. Скидки доходят до миллиона рублей. В среднем — от 100 до 500 тысяч.

Речь идёт о самых популярных марках — Chery, Haval, Geely, Omoda, Jaecoo, даже Lada попала в эту волну.

Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин говорит, что машины на складах — это убытки. Каждый месяц — минус два с половиной процента. А наценка на авто всего 5-6 процентов. Через два месяца дилер уже уходит в минус.

Есть ещё одна причина — высокая ключевая ставка. Держать машину на складе становится слишком дорого.

Но есть и хорошие новости. Курс рубля укрепился, и дилеры надеются, что потери от скидок компенсируют с будущих поставок.

Эксперты считают, что распродажа закончится летом. Тогда машины станут дороже — из-за утилизационного сбора и необходимости компенсировать убытки.

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