Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал резкую смену позиции западных лидеров по вопросу перемирия на Украине. Об этом он заявил в интервью Первому каналу.
По его словам, ещё за три дня до заявления Киева о готовности к прекращению огня на 30 дней в ЕС говорили о необходимости "накачать Украину" и продолжать давление на Россию. Но как только Киев озвучил предложение, европейские лидеры резко изменили тон — заявив, что теперь "мяч на стороне Владимира Путина".
Лавров назвал таких политиков, как Макрон, Стармер и фон дер Ляйен, лицемерными. Он отметил, что в тот же день, когда Киев заявил о перемирии, по центральным районам России было выпущено рекордное количество дронов — и это не вызвало осуждения на Западе.
Ранее Украина и США подписали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное перемирие с возможностью продления. При этом США объявили о возобновлении военных поставок и обмена разведданными с Украиной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.