Когда слова меняются быстрее ветра: Европа делает вид, что забыла всё

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал резкую смену позиции западных лидеров по вопросу перемирия на Украине. Об этом он заявил в интервью Первому каналу.

По его словам, ещё за три дня до заявления Киева о готовности к прекращению огня на 30 дней в ЕС говорили о необходимости "накачать Украину" и продолжать давление на Россию. Но как только Киев озвучил предложение, европейские лидеры резко изменили тон — заявив, что теперь "мяч на стороне Владимира Путина".

Лавров назвал таких политиков, как Макрон, Стармер и фон дер Ляйен, лицемерными. Он отметил, что в тот же день, когда Киев заявил о перемирии, по центральным районам России было выпущено рекордное количество дронов — и это не вызвало осуждения на Западе.

Ранее Украина и США подписали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное перемирие с возможностью продления. При этом США объявили о возобновлении военных поставок и обмена разведданными с Украиной.

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