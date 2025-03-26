Союз без любви: как ЕС обчистил США и довёл долг до небес

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax назвал Европейский союз "хуже врагов". По его словам, страны ЕС "обдирали" Америку 45 лет, пока Вашингтон был "мягким и слабым".

Он отметил, что в результате госдолг США вырос до 36 триллионов долларов. Трамп подчеркнул, что настало время "вернуть хотя бы часть денег — а лучше большую часть".

Под критику попал и Китай. Ранее США уже ввели пошлины на импорт из Канады, Мексики и КНР. А со 2 апреля, по данным Washington Post, планируют запустить новую волну тарифов — на товары на триллионы долларов.

В Белом доме заявляют: меры нужны для борьбы с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

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