Обычный рабочий день, а на счету — миллионы: фортуна ворвалась без предупреждения

Московский предприниматель Александр стал мультимиллионером — и даже не сразу понял это. Как сообщает РИА Новости, он выиграл в лотерею "Великолепная 8" 11 миллионов 890 тысяч рублей.

Он купил 100 билетов по 80 рублей и забыл об этом. О выигрыше узнал по СМС. Был на работе и не сразу поверил. Сначала рассказал жене — она подумала, что это розыгрыш. А вот мама — обрадовалась сразу.

Александр говорит, что не ждал удачи. Просто купил билеты между делом. Теперь собирается купить квартиру: раньше это был план на будущее, а теперь — ближайшая цель.