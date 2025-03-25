Партнёр или призрак угрозы: США не могут определиться, кто для них Россия

Америка снова не может определиться с Россией. Об этом пишет The New York Times.

Во вторник разведка США представит Конгрессу первую публичную "Оценку мировых угроз". Но главный вопрос — как в этом докладе будет представлена Россия.

Ситуация непростая. Отношения между Москвой и Вашингтоном вроде как налаживаются. Но аналитики все равно называют Россию угрозой. А вот Дональд Трамп, как пишет газета, хочет слышать другое.

Теперь у разведки дилемма — кого слушать: профессионалов или президента? В докладе может прозвучать всё, что угодно. Например, что Россия просто хочет закончить войну и вернуть себе часть Украины. Или, наоборот, что она остаётся угрозой и для Украины, и для самих США.

Выбор предстоит непростой. Газета называет это "неприятной задачей" для американской разведки. И добавить тут нечего.