Печенье и чай за 4,5 года: сколько Ефремов заработал в колонии

Актёр Михаил Ефремов, отбывавший наказание за смертельное ДТП, мог заработать в колонии около 235 тысяч рублей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Еву Меркачеву, члена Совета по правам человека.

Ефремов провёл в колонии 4,5 года. По словам Меркачевой, в месяц он мог получать до 5 тысяч рублей. Но к моменту освобождения на его счету осталось не больше 10–15 тысяч.

Причина — повседневные траты. Как и многие заключённые, Ефремов тратил заработанное на печенье, чай и конфеты.

Напомним, суд принял решение об условно-досрочном освобождении актёра. Он отбывал срок за ДТП в центре Москвы, произошедшее летом 2020 года. В результате аварии погиб человек.