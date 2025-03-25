Купил одну квартиру — заплатил за пять: когда ждать нормальные ставки по ипотеке

Россияне не спешат брать ипотеку. Причина — запредельные ставки. Сейчас они доходят до 28% годовых. По данным Единой системы жилищного строительства, средняя ставка по ипотеке на новостройки — почти 28%, на "вторичку" — ещё выше.

Центробанк держит ключевую ставку на уровне 21%. И хотя эксперты прогнозируют небольшое снижение ставок по ипотеке на 1-1,5 процентных пункта, это не спасёт ситуацию. Ставки всё равно остаются заградительными.

Аналитики считают, что заметное оживление спроса возможно только при ставках 14-15%. Но таких значений не стоит ждать раньше 2026 года. Пока же ипотека экономически невыгодна — особенно при сроке в 25 лет. Например, при ставке 15% вы фактически платите за четыре квартиры, а при 20% — за пять, подсчитал аналитик агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Некоторые всё же берут кредиты — надеясь на рефинансирование или досрочное погашение. Но большинство ждут, когда ставки наконец упадут.