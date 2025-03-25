Права из-за границы больше не действуют: как не попасть под штраф

В России заканчивается срок действия упрощённого обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Как сообщает "Коммерсант", с 1 апреля 2025 года зарубежные права станут недействительными. За езду с такими документами будет грозить штраф — от 5 до 15 тысяч рублей.

Процедура обмена без экзаменов действовала больше года. Её могли пройти иностранцы с видом на жительство или гражданством РФ, а также россияне, вернувшиеся из-за рубежа до 1 апреля 2024 года. По данным издания, этой возможностью воспользовались около 400 тысяч человек.

Тем, кто не успеет до 1 апреля, придётся получать российские права в общем порядке — с экзаменами.

Юристы ранее обращали внимание: в России выросло число схем с получением зарубежных прав. Некоторые россияне специально ездили за границу, чтобы получить удостоверение по более простой схеме, а затем меняли его на российское.

Теперь такой способ перестаёт работать. Осталось несколько дней — и дальше без экзамена обойтись не получится.