Не лекарство, а риск: как не превратить таблетку в угрозу

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил с важным заявлением в эфире программы «О самом главном». Он напомнил россиянам о критической важности правильного приёма медикаментов.

По словам доктора, большинство людей не задумываются о риске, который несут обычные таблетки, если их принимать неправильно. Неверная дозировка, игнорирование инструкции или самолечение — всё это может обернуться серьёзными последствиями. В США, подчеркнул он, неправильный приём лекарств стал третьей по значимости причиной смертности, уступая лишь онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Мясников пояснил: любое лекарство — это яд, только в маленькой дозе. И если нарушить баланс, даже самый привычный препарат может нанести вред. Он призвал внимательно читать инструкции, соблюдать режим приёма, а главное — не лечиться наугад, полагаясь на советы из интернета или от знакомых.

Врач подчеркнул, что особенно важно соблюдать правила приёма препаратов у пожилых людей и при хронических заболеваниях. Организм в таких случаях может реагировать острее, а комбинации лекарств — вызывать опасные побочные эффекты.

Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с врачом. Главное правило, по словам Мясникова: подходите к лечению с уважением и вниманием. Ведь даже полезное средство может обернуться проблемой, если использовать его неправильно.