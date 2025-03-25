Интернет исчез, бизнес встал: жильцы новостроек ПИК подают в суд

Жители московских новостроек от компании ПИК начали подготовку коллективных исков. Их недовольство вызвано сбоями в работе провайдера Lovit.

Интернет не работал несколько дней. Без связи остались не только жильцы, но и предприниматели. Кассы в магазинах не работали, бизнес понёс убытки.

Жильцы считают, что ПИК нарушает закон, навязывая одного-единственного провайдера. Других операторов в дома не пускают.

Также подают иски владельцы коммерческих точек. Сейчас они ищут других пострадавших, чтобы объединиться в суде.

Lovit заявил, что причиной сбоя стала DDoS-атака. Но жильцы требуют реальных решений — и альтернативных операторов связи.