С 1 апреля пенсии вырастут: кого ждёт надбавка почти на 15%

С 1 апреля в России вырастут пенсии. Повышение составит 14,75%. Об этом сообщает URA.ru.

Прибавку получат инвалиды, дети-сироты и студенты, потерявшие родителей. А также пожилые россияне без страхового стажа.

Доплаты предусмотрены и для тех, кому исполнится 80 лет, и кто впервые получил первую группу инвалидности в апреле.

Пенсии вырастут у граждан, не имеющих права на страховую пенсию. Например, мужчины старше 68 и женщины старше 63 лет.

В Госдуме готовятся и новые законы. Депутаты хотят, чтобы пенсия составляла не меньше 40% от зарплаты.