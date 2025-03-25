Секреты недвижимости: как государство помогает, но не рассказывает

Россиянам доступны десятки льгот при покупке жилья — просто многие о них не знают. Об этом рассказала риелтор Леся Твелина изданию "Газета.ru".

Например, материнский капитал можно использовать для строительства дома — даже своими силами. Это особенно важно для семей в сёлах.

С 2025 года появились новые меры поддержки — это жилищные сертификаты для семей с детьми и субсидии на оплату коммунальных услуг.

Есть и налоговые вычеты. Ими можно воспользоваться несколько раз, если у жилья несколько собственников.

А ещё есть программы для молодых специалистов в сёлах, "Дальневосточный гектар" и местные льготы, о которых лучше узнавать в администрации.