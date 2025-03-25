Пенсия есть, но не твоя: как ошибка может обернуться возвратом всех выплат

Пенсионерам напомнили об их обязанностях. Не только Социальный фонд должен начислять выплаты — граждане тоже обязаны сообщать важную информацию.

Эксперт Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что ошибки случаются часто. Иногда — случайно, а иногда — умышленно. Например, пенсионер приписывает себе стаж или не сообщает, что уехал за границу. Это может привести к лишению выплат.

Если человек переезжает в другой регион, то надбавки, например за Крайний Север, могут отменить. Если иждивенец начал работать — доплату тоже снимают. А если пенсионер получает доплату до прожиточного минимума и при этом работает — это нарушение.

Такие случаи могут закончиться штрафом или даже уголовным делом по статье 159.2 УК РФ. Все неправомерно полученные деньги придётся вернуть.