Взрослым — биометрию, детям — проблему: Эстония перекрывает россиянам путь домой

Россияне в Финляндии столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за новых правил Эстонии они не могут выехать в Россию с маленькими детьми.

С 31 марта Эстония перестаёт признавать загранпаспорта старого образца. А биометрический документ для младенцев за границей получить невозможно — дети не сидят и не смотрят в камеру.

В "Александровском обществе" говорят: семья с младенцем фактически заблокирована. Сейчас путь в Россию — только через Эстонию. Финская граница закрыта.

Люди начали писать в МИД России с просьбой упростить выдачу биометрических паспортов за рубежом. Пока ответов нет.