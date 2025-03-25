Ушёл голос 90-х: не стало Константина Цивилева, ведущего "Времечка" и "Сегоднячка"

Умер телеведущий Константин Цивилев. Ему было 59 лет. О его смерти сообщили 24 марта на личной странице в Facebook*.

Цивилев стал известен в 90-х благодаря программам "Времечко" и "Сегоднячко". Он также работал на радио, снимал документальные фильмы и писал книги.

Причина смерти не называется. Информации о прощании пока нет.

Цивилев родился в Москве, окончил МГИК, работал в сатирических и утренних программах, вел передачи на "Серебряном дожде" и снимал "Городские истории" для канала "Столица".

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