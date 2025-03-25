Сказка о дешевой курице закончилась: теперь по 260 и без вариантов

В России — резкий скачок продуктовых цен. С 15 по 22 марта индекс Мишек вырос на 5,3%. Это данные экономиста Александра Абрамова.

Особенно подорожала курица. Привычные тушки "Каждый день" исчезли. Вместо них — более дорогие варианты по 259 рублей за килограмм. Рост цен — почти 53%.

Индекс Мишек отслеживает стоимость 14 популярных продуктов. В него входят, например, сок J-7 и мармеладные мишки. Это показатель реальной инфляции.

По данным Центробанка, годовая инфляция на 17 марта — уже 10,2%. В феврале она замедлялась, но март показывает обратную тенденцию.