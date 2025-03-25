С утра до поздней ночи: как прошёл первый серьёзный раунд переговоров Москвы и Вашингтона

В Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Они длились больше 12 часов. Об этом рассказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Он отметил: разговор с американской делегацией был непростой, но конструктивный. Обсуждали Украину и Черноморскую инициативу.

По словам Карасина, позиции не всегда совпадают, но диалог возможен. Появилось понимание — по этой теме нужно работать вместе.

С российской стороны во встрече также участвовал советник главы ФСБ Сергей Беседа. В Белом доме уже ждут позитивного итога. Совместное заявление обещают опубликовать во вторник.