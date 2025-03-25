Картина с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского вызвала резкую реакцию в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет назвал это "сумасшествием".

Он заявил РИА Новости, что Зеленскому "впору фотографироваться в тюремной робе", а не на фоне огня. По словам депутата, враги России всегда заканчивали одинаково — стоит лишь вспомнить историю с Наполеоном и Гитлером.

Интервью с Зеленским, опубликованное журналом Time, сопровождалось снимком, где президент Украины стоит рядом с этой картиной. Как отмечается, она находится в отдельной комнате возле его кабинета.