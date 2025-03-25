Пауза перед перемирием: в Эр-Рияде ищут формулу тишины для Черного моря

США и Россия обсуждают перемирие на Украине — начать предлагают с Черного моря. Об этом сообщила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По её словам, сейчас важно ввести мораторий на удары в регионе и восстановить торговлю. Это первый шаг к полному прекращению огня.

Встреча технических команд прошла в Эр-Рияде, в отеле Ritz-Carlton. Переговоры длились 12 часов. Россию представляли Григорий Карасин и Сергей Беседа.

Как заявили в Кремле, Черноморская инициатива обсуждалась еще во время разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Совместное заявление Москвы и Вашингтона обещают опубликовать уже во вторник.