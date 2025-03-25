Тайна падения украинской модели в Дубае: свидетели выдвинули новую версию

В деле модели Марии Ковальчук, пострадавшей в Дубае, появилась новая версия. Об этом сообщает Shot.

Некоторые свидетели говорят, что девушка могла попытаться покончить с собой. Незадолго до трагедии она ушла с вечеринки с двумя мужчинами — якобы связаны с модельным бизнесом.

Полиция пока придерживается версии падения с высоты. Ковальчук нашли с переломами ног и позвоночника.

Знакомые говорят, что в последние дни модель вела себя странно. У неё были эмоциональные срывы. Последний раз она выходила на связь с родителями 10 марта.