Майский отпуск может обернуться копейками: работники теряют деньги, не зная об этом

Во время майских праздников лучше не уходить в отпуск. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с 360.ru.

Он пояснил: чем больше праздничных дней в отпуске, тем меньше денег вы получите. Работодатель платит только за рабочие дни. В мае их мало — и отпускные будут копеечными.

При этом всё зависит от сферы. Работники общепита и развлечений в праздники особенно нужны. А офисным сотрудникам может и не повезти.

Напомним: если взять три дня с 28 по 30 апреля, можно получить девять дней отдыха. Такой вариант предложил депутат Сергей Гаврилов. Но по деньгам — лучше всё же выбрать другое время.