Один народ — одна карта: пенсионерам хотят дать единый социальный доступ по всей стране

В России может появиться Единая социальная карта для пенсионеров. С такой инициативой выступил Сергей Миронов — лидер партии "Справедливая Россия — За правду".

Он считает, что пожилые люди не должны терять льготы только из-за того, что покинули свой регион. Пенсионер поехал в другой город — он всё равно в своей стране, а не за границей.

Карта даст право на бесплатный проезд в транспорте и другие льготы. Инициатива касается всех пенсионеров и предпенсионеров — вне зависимости от прописки.

Сейчас депутаты готовят законопроект, чтобы соцкарта действовала на всей территории России. Миронов подчеркнул: страна едина — и права у всех должны быть равными.