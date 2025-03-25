Весна на даче — штраф на счёте: за что теперь могут наказать садоводов

Садоводы, будьте осторожны. За неправильное сжигание мусора на даче можно получить крупный штраф. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, если не соблюдать правила — можно заплатить от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Всё зависит от последствий.

Сжигать мусор можно. Но только в яме или металлической ёмкости. Нужно держать расстояние от зданий и деревьев, особенно хвойных. Подготовьте территорию и воду для тушения.

Нельзя жечь на торфяных почвах и при сильном ветре. А при особом противопожарном режиме — костры вообще под запретом.

Также напомнили, что в апреле пора убирать сухую листву, снимать укрытия с растений и белить деревья. Но вот обрезать ветки уже поздно — деревья проснулись.