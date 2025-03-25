Золото древних императоров нашли в Москве: коллекция из Франции всплыла на рынке

В Москве нашли редкую коллекцию золотых монет, украденную из французского музея Сен-Реми. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Полиция получила сигнал — на антикварном рынке продают монеты, похожие на те, что исчезли из Реймса. Французская сторона подтвердила — это они.

Оказалось, кражу совершил охранник музея. Его осудили, но сами монеты найти не смогли.

В России полицейские провели проверку у продавцов и нумизматов. В итоге изъяли 79 монет. Экспертиза подтвердила их историческую ценность. Это артефакты I–V веков.

Общая стоимость находки — более 55 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возвращении экспонатов во Францию.