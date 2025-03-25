Чат по ошибке: журналист случайно попал в секретный круг администрации США

В американской администрации — неловкий момент. Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в групповом чате чиновников в мессенджере Signal. Там обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Президент Дональд Трамп заявил, что ничего об этом не знал. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт уверяет — президент продолжает доверять своей команде.

Пентагон поспешил с пояснениями. Его глава Пит Хегсет заявил: военные планы в чате не обсуждали. Речь шла лишь об общих вопросах. Утечки секретных данных не было.