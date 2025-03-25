Назад в СССР за 1,1 миллиона: легенда с пробегом 803 км выставлена на продажу

В Екатеринбурге на "Авито" продают настоящий раритет — ЗАЗ-968М "Запорожец". За него просят 1,1 миллиона рублей.

Автомобиль простоял в гараже 44 года. Его пробег — всего 803 километра. Машина в идеальном состоянии. Владелец называет её "капсулой времени".

Под капотом — мотор объёмом 1,2 литра и мощностью 40 лошадиных сил. Двигатель сзади. Коробка — механика.

"Запорожцы" выпускались в СССР с 1974 по 1990 год. Их ценили за доступность и компактность. Сейчас такая машина — коллекционная редкость.

Объявление о продаже вызвало ажиотаж — такие экземпляры почти не встречаются.