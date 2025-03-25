Ты пил пиво неправильно: лживые факты, в которые верят даже бармены

Guinness — теперь лидер среди разливного пива в Великобритании. Он занял 11% рынка в 2023 году. И это вызвало волну обсуждений — от мифов до научных исследований.

Первый миф — тёмное пиво крепче светлого. На деле Guinness содержит всего 4,2% алкоголя. А некоторые светлые сорта — больше 8%. Всё зависит от ингредиентов, а не от цвета.

Второй миф — повторное охлаждение портит пиво. Но специалисты говорят: опаснее свет, жара и долгий срок хранения.

А вот про живот от пива — нет прямой связи. Исследование в Чехии показало: виноваты скорее переедание, бекон и гены.

Безалкогольное пиво тоже не всегда "без". Некоторые сорта содержат до 0,65% алкоголя. Но есть и почти нулевые, как Guinness 0.0.

Интересный факт — в 80-х пиво Corona стало популярным после ложных слухов от конкурента. Он потом признал вину, но бренд уже взлетел.