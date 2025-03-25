Пляжи длиннее, толп меньше: новое направление в Турции стало райским уголком для россиян

В Турции появилась альтернатива Анталье — и она уже доступна для россиян. Один из них — Мерсин. Это зелёный город с длинными пляжами, горами и мягким климатом.

Теперь сюда проще добраться. Между Аданой и Мерсином открыли новый аэропорт.

Турция хочет удивить туристов не только морем. Развивается гастротуризм: вас ждут не просто рестораны, а поездки на фермы, рынки и встречи с поварами.

Добавьте сюда трекинг, йогу, серфинг и древние руины. Курорты становятся универсальными. И главное — без толп, как в Анталье.

Об этом рассказал посол Турции в России Танжу Билгич на встрече с туроператором Anex Tour. Он считает, что россияне по достоинству оценят новые маршруты.